Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyanın deputat toxunulmazlığından məhrum edilməsi məsələsi gələn həftə həll olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armenia"ya məlumat yayıb. Nəşr yazır ki, Ermənistan parlamentinin spikerinin mətbuat katibi Tsovinar Xaçatryan “Hayastan” fraksiyasının rəhbəri Seyran Ohanyanın bildirib ki, cinayət təqibi ilə bağlı vəsatət artıq parlamentə daxil olub və deputata bu barədə məlumat verilib

