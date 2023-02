Erməni KİV: "Paşinyan alkoqollu içkilərlə dincəlir"

"Paşinyanın tez-tez alkoqollu içkilərlə dincəlməyə çalışdığı və hətta hökumət ofisində də həmişə viski masasının üstündə olması barədə davamlı söz-söhbətlər var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirlər Ermənistan KİV-lərində yer alıb.

"Hraparak" nəşri yazır ki, Nikol Paşinyanın işçiləri “təmsil xərcləri” adı altında yeni alışlar edərək, alkaqollu içkilər alıblar: "Hətta bəzən Paşinyanın adına xüsusi yazı olan bahalı konyaklar hazırlayan və təmin edən konyak zavodundan brend içkilər sifariş edilir. Nazirə bir qayda olaraq içki hədiyyə verilir", - deyə nəşr qeyd edib.

