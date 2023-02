Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV turun daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Astara Olimpiya İdman Kompleksində "Zirvə Astara BK" və "AAAF Xırdalan BK" komandaları üz-üzə gəliblər.

Qarşılaşma "AAAF Xırdalan BK"nın 100-76 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, tura yanvarın 22-də "Sərhədçi PİK" - "Gəncə BK" və "NTD BK" - "Neftçi İK" matçları ilə yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.