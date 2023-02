Qonşu ölkənin valyutası rekord səviyyədə UCUZLAŞDI

İran valyutası rial dollar qarşısında rekord minimuma düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa İttifaqının İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) və ayrı-ayrı rəsmilərə qarşı sanksiyaları səbəbindən qara bazarda dollar 447 min riala satılıb. Bir gün əvvəl isə xarici valyuta 430.500 rial olub.

Dolların bahalaşmasının səbəblərindən biri xarici valyuta və qızıl almaqla əmanətlərini qorumağa çalışan iranlılar arasında ona tələbatın kəskin artması olub.

İranda ümummilli etirazlar başlayandan rial 29% dəyərini itirib. Həmçinin, dəyərin aşağı düşməsinə Qərbdən Tehrana siyasi təzyiqlər və neft tankerlərinə məhdudiyyətlərin qoyulması səbəb olub.

