"DAYAQ" Vətən Müharibəsi Əlilləri və Şəhid Ailələrinə Dəstək Təşkilatı 20 Yanvar şəhidlərini ziyarət edib - FOTO

Azərbaycan Xalqının tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi həkk olmuş 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən artıq 33 il keçir. Hər il bu günü xalq böyük izdihamla yad edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "DAYAQ" Vətən Müharibəsi Əlilləri və Şəhid Ailələrinə Dəstək Təşkilatının idarə heyəti, şəhid ailələri, qazilər və müharibə iştirakçılarından ibarət çoxsaylı vətənpərvər üzvləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Şəhidlərin məzarları üstünə tər qərənfillər düzülüb. Şəhidlər kompleksinin qarşısına əklil qoyulub və dualar oxunub.

Allahdan bütün Şəhidlərimizə rəhmət diləyirik!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.