Niderlandlı deputat Tini Koks yenidən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) prezidenti seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, AŞPA-nın bu gün işə başlayan qış sessiyası zamanı 175 səs toplayıb.

Səsverməyə əsasən, Tini Koks 2023-cü il üçün bir müddətinə qurumun prezidenti seçilib.

Onun həmkarı Ukraynalı deputat Oleksandr Merezko isə 44 səs qazanıb.

Xatırladaq ki, Tini Koks 2022-ci ildə AŞPA-nın prezidenti olub.

