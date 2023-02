"Pike yeni sevgilisinə xəyanət edib" - Növbəti QALMAQAL / FOTO

Jerar Pike yeni xəyanət xəbəri ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona”nın keçmiş futbolçusunun yeni sevgilisi Klara Çia Martiyə də sadiq qalmadığı iddia olunub.

Futbolçunun barselonalı vəkil Culia Puç ilə birlikdə gördüyü bildirilir.

Şayiələrə görə, onların münasibəti iki və ya üç ildir ki davam edir. Vəkilin yaxınları bu məlumatı şərh etməkdən imtina ediblər. Pike özü də Culia ilə əlaqəsi ilə bağlı məlumatlara heç bir reaksiya verməyib.

Qeyd edək ki, bundan öncə Pike uzun ilər birlikdə yaşadığı və iki oğlunun anası olan müğənni Şakiraya xəyanət edərək münasibətlərinin sona çatmasına baiskar olub.

