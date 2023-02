Türkiyənin Antalya şəhərinin Alanya bölgəsində meşəlik ərazidə yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum səbəbdən baş verən yanğına qurudan çox sayda yanğınsöndürmə qrupları müdaxilə edir.

Bölgənin çox qayalıq və sıldırım olması səbəbindən yanğının söndürülməsinə çətinlik yaradıb.

