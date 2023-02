"WhatsApp"da elan qruplarında paylaşımlara reaksiyalar vermək mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "WABetaInfo" məlumat yayıb.



Məlumata görə, qrup adminlərinin icazəsi ilə təklif olunan reklamlara və ya elanlara reaksiya bildiriləcək.

Həmçinin reaksiya bildirən istifadəçilərin nömrələri gizli saxlanılacaq.

Bu yeniliyin ilk “IOS” istifadəçiləri üçün aktiv olacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.