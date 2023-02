Ermənistanın "Hraparak" nəşri Qarabağın dağlıq hissəsində məskunlaşan separatçılar arasındakı gərginlikdən yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəşr Qarabağdakı separatçıların başçısı Arayik Arutyunyanla qondarma "dövlət naziri" Ruben Vardanyan arasındakı münasibətlərdəki gərginliyin davam etdiyini bildirir. Qeyd edilib ki, vəziyyətin ciddiliyini nəzərə alan Araik Arutyunyan dünən Rusiya sülhməramlılarının vasitəsilə Moskvaya gedib.

