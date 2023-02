​5G Azərbaycanın ən sürətli şəbəkəsinin təqdimatında!

"Bakcell 5G texnologiyasını istifadəyə verib.

Hazırda sınaq rejimində fəaliyyət göstərən 5G şəbəkəsi Bakının müxtəlif ərazilərində - Fəvvarələr Meydanında, Xaqani bağında (Molokan bağı) və “Dəniz Mall” ərazisində mövcuddur.



Azərbaycanın ən sürətli mobil şəbəkəsinin təqdimatında 5G texnologiyasını "Huawei", "Xiaomi", "OnePlus", "Poco" və "Vivo" smartfonlarının sahibləri istifadə edə bilər.

"Bakcell" 5G texnologiyadan istifadə edən abunəçilərinə 5GB balans da hədiyyə edir. Yuxarıda adları çəkilən mobil cihaz sahibləri 5G-nin mövcud olduğu ərazilərdə olarkən telefonda *501*1# kodunu yığmalıdırlar. Əgər abunəçinin cihazı 5G texnologiyasını dəstəkləyirsə, onun nömrəsinin balansına 5 GB həcmində 5G trafiki hədiyyə olunacaq. Bu balans 1 saat ərzində 5G sınaqları keçirilən ərazilərdə istifadə edilə bilər.

Ətraflı məlumatı 5g.bakcell.com səhifəsindən əldə etmək mümkündür.

"Bakcell" Azərbaycanda eSIM və VoLTE texnologiyalarını tətbiq edən ilk mobil operatordur. "Bakcell" şəbəkəsi Ookla® tərəfindən "Azərbaycanın ən sürətli mobil şəbəkəsi" kimi tanınır.

