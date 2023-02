"Yeşilçam" ulduzu Türkan Şorayın aktrisa qızı Yağmur Ünal ailə qurmağa hazırlaşır.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aktırisa iş adamı İzi Kərimoğlu ilə nikah masasına əyləşəcək.

Cütlük toy hazırlığına artıq başlayıb.

