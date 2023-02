12 ölkəni təmsil edən beynəlxalq səyyahlar qrupu Şuşaya səfər edib.

Metbuat.az xəbə verir ki, 2 ölkə - ABŞ, Böyük Britaniya, İrlandiya, Belçika, Almaniya, Fransa, Danimarka, Niderland, İtaliya, İspaniya, Braziliya, Rusiyadan olan 30 nəfərlik heyət Şuşa şəhəri ilə tanış olmağa başlayıb.

