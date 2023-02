Tanınmış futbolçuların zəlzələ ilə bağlı Türkiyəyə bağışladığı məbləğlər

Türkiyədə zəlzələ ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə yardım kampaniyaları başladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyada bir sıra qurumlar və tanınmış şəxslər yardım kampaniyalarına qoşulub. Onların arasında əcnəbi və türk futbolçular da var. Türkiyə mediası zəlzələ ilə bağlı yardım edən türk futbolçuların bəzilərini və onların yardım etdiyi məbləği dərc edib. Türkiyə Futbol Federasiyasının məlumatına görə, indiyə qədər quruma 20 milyon Türk lirəsi dəyərində yardım daxil olub.

Merih Demiral: 1 milyon TL

Emre Kılınç: 150 min TL

Hakan Balta: 300 min TL

Mert Hakan: 200 min TL

Burak Yılmaz: 300 min TL

Nevzat Aydın: 1 milyon TL

Çağlar Söyüncü: 50 min avro

Cengiz Ünder: 50 min avro

