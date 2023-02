Lionel Messi və PSJ klubu yeni müqavilənin şərtlərini müzakirə edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sport.es” nəşri yazıb. Bildirilib ki, müqavilə bir mövsüm üçün uzadıla bilər. Son qərarı argentinalı verəcək.

Qeyd olunub ki, tezliklə Messi ilə klub arasında son görüş baş tutmalıdır. Onun klubla müqaviləsi 2023-cü ilin yayında başa çatır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.