Teatr və kino sənətçisi Orhan Aydının qızı zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalaraq vəfat edib.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Maltepe Bələdiyyə Başçısı Ali Kılıç məlumat verib.

Qeyd edək ki, Orhan Aydının qızı ilə bərabər həyat yoldaşı Elif Torun da dağıntılar altında qalıb.

