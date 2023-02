Azərbaycanlı Yazıçı Orxan Fikrətoğlu Beynəlxalq mükafata layiq görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropanın IWA Bogdani Beynəlxalq Yazarlar Birliyi bu il Azərbaycandan Orxan Fikrətoğlunu ilin yazıçısı və "Ustad yazıçı" adına layiq görüb.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq “Bogdani” mükafatı hər il Fevralın 17-də Brüssel və Priştinada keçirilir.

