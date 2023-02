Üç ölkə Ukraynaya 100-dən çox “Leopard” tankı verir

"Niderland Almaniya və Danimarka ilə birlikdə Ukraynaya 100-dən çox “Leopard” tankı verəcək".

Metbuat.az UNIAN-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ukraynada səfərdə olan Niderlandın Baş naziri Mark Rutte Prezident Volodimir Zelenski ilə görüşün yekununa dair keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, Ukraynaya “Leopard2” tankları, həmçinin “Patriot” zenit-raket kompleksi və döyüş sursatları təhvil veriləcək.

Jurnalistlərin tankın tədarükü ilə bağlı sualına cavab olaraq hökumət başçısı bunun mümkün qədər tez olacağını deyib.

Xatırladaq ki, Mark Rutte fevralın 17-də Ukraynaya səfər edib.

