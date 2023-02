Xalq artisti Tünzalə Ağayeva bu dəfə də geyimi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az.az xəbər verir ki, sənətçi qısa qara geyimdəki görüntüsünü sosial media səhifəsində paylaşıb.

Xalq artistini tərzini bəyənən izləyiciləri ilə yanaşı, tənqid edənlər də az olmayıb. İzləyicilərdən bir neçəsi paylaşıma "Yaşınıza uyğun deyil" kimi şərhlər yazıblar.

