Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada səfərdə olan ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinkeni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin Prezident Administrasiyası yayıb.

Görüş Esenboğa hava limanının “Böyük Şərəf” salonunda baş tutub.

