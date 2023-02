Hatayda 6.4 ballıq zəlzələ nəticəsində ölən və yaralananlar var

Türkiyənin Hatay əyalətində baş verən yeni zəlzələlər nəticəsində bir nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu bildirib. Onun sözlərinə görə, dağıntılar altında 4 nəfər qalıb:

“Dağıntılar altından bir nəfər xilas edilib, digər üçünün xilas edilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir”.

Vitse-prezident Fuat Oktay isə bildirib ki, baş verən iki zəlzələ nəticəsində azı 8 nəfər xəsarət alıb.

Xatırladaq ki, Türkiyənin Hatay əyalətində 6,4 və 5,8 bal gücündə zəlzələlər baş verib. Zəlzələlərdən sonra Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi Türkiyədə baş verən güclü zəlzələlərdən sonra sunami təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.