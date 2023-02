Atasının otelində təntənəli toy mərasimi etməklə Türkiyənin gündəminə düşən psixoloq Hayat Boğdağ və həmkarı Seyit Ali Liman Kahramanmaraşdakı zəlzələ zamanı həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hayat Boğdağ Türkiyənin tanınmış iş adamı Tahiz Boğdağın qızıdır. 2022-ci ildə evlənəndən sonra yeni evlərinə köçən cütlüyün yaşadığı bina da zəlzələ zamanı çöküb. Onların hər ikisi həyatını itirib. Binanı inşa edən iş adamı Mithat Kukdan şikayət edilib.

