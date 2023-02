Azərbaycanın Xalq artisti VƏFAT ETDİ - FOTO

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, Beynəlxalq opera festivalları laureatı, Azərbaycanın Xalq artisti, Prezident mükafatçısı, baş opera müğənnisi Əli Əsgərov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əli Əsgərov 62 yaşında insult səbəbindən vəfat edib.

Qeyd edək ki, Əli Əsgərov 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Ü.Hacıbəyli adina Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının vokal şöbəsini və aspiranturasını bitirib, 1990-cı ildən teatrın solistidir.

Bir çox tamaşalarda cıxış edib. Əli Əsgərov bir cox beynəlxalq vokal müsabiqələri və festivallarında iştirak edib. 1997-ci ildə Bülbül adına vokalçılarin I beynəlxalq müsabiqəsinin “Qran Pri” mükafatçısı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.