D vitamini əskikliyi bu ağır xəstəliklərə səbəb olur - Əlamətləri

D vitamini orqanizmdə kalsium və fosfat normasını tənzimləyir. Hər bir insan sentyabrdan maya kimi D vitamini normasını qəbul etməlidir.

Çünki artıq günəşli ölkələrin də əhalisində ciddi vitamin D defisiti var.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, həkim terapevt İrina Andreyeva uzun müddət D vitamini defisitinin osteomalyasiya yaratdığını deyib.

“Osteomalyasiya – sümüklərin həddən artıq zərif, zəif və yumşaq olmasıdır. Onlar ani yüngül zərbə ilə belə sına bilər.

Sümük toxuması canlıdır, köhnə sümük hüceyrələri daim yeniləri ilə əvəz olunur.

Sümüyün daxilində matrisa adlı struktur yerləşir. Onun qoruyucu qatı fosfor, kalsiumdan ibarətdir. D vitamini olmadıqda isə orqanizm qida və dərmanla kalsiumu mənimsəyib, sümüklərə çatdıra bilmir.

Osteomalyasiyanın digər ağırlaşmaları:

- Sümük, oynaq ağrıları

- Əzələdə ağrı, zəiflik

- Gəzəndə ağırlıq, yerişin dəyişməsi

- Onurğanın əyilməsi

- Əzələ spazmları

- Əl-ayaqda qıcolmalar, iynəbatma hissi

