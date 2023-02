Müğənni Manaf Ağayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az sfera-ya istinadən xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı "Günaydın, Azərbaycan" verilişində deyib.

Onun ölümünə səbəb ürəkçatışmazlığı olub.

