Müəllimlərin işə qəbul imtahanında vaxta dəyişiklik edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib. onun sözlərinə görə, MİQ imtahanlarında bu il bütün fənlərdən imtahan verən namizədlərə 30 dəqiqə əlavə vaxt veriləcək.

Qeyd edək ki, imtahan 120 dəqiqə idi, dəyişiklikdən sonra 150 dəqiqə olacaq.

