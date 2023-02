Paşinyan Ərdoğanı təbrik etdi

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı doğum günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

"Bu, adi prosedur çərçivəsində deyil, dolayı yolla baş verib: təbriklər diplomatik "Rubinyan-Kılıç" kanalı vasitəsilə çatdırılıb", - deyə qəzetdə qeyd edilib.

Qeyd edək ki, Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün xüsusi nümayəndələr təyin ediliblər. Ermənistanı parlamentin vitse-spikeri Ruben Rubinyan, Ankaranı isə ABŞ-dakı keçmiş səfir Serdar Kılıç təmsil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.