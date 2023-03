Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2022/2023 mövsümünün final matçının keçiriləcəyi stadion müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqasının qərarına əsasən, oyun “Bakcell Arena”da baş tutacaq.

Ölkə kubokunun həlledici qarşılaşması öncədən elan olunduğu kimi iyun ayının 3-də gerçəkləşəcək.

