PSJ-nin ulduz futbolçusu Kilian Mbappe "Çiyin-çiyinə" kampaniyasına dəstək olmaq üçün yayıma qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Acun Ilıcalı ilə canlı bağlantıda olan Mbappe bunları deyib: "Baş verənlər böyük faciədir. T Türkiyənin nələr yaşadığını təsəvvür edə bilmirəm. Bu layihənin bir parçası olmaqdan qürur duyuram. Uşaqların arzuları mənim üçün çox önəmlidir. Onlara kömək etmək üçün əlimdə olan bütün imkanlardan istifadə edəcəyəm. Türkiyə üçün hər şey çox yaxşı olacaq".

