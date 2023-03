Azərbaycanın Ağdam və Xocavənd rayonları istiqamətində qanunsuz fəaliyyət göstərən erməni hərbi dəstələrinin üç videomüşahidə kamerası sıradan çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Caliber.az bu barədə etibarlı mənbələrdən məlumat əldə etdiyini açıqlayıb.

Hələlik hadisənin digər təfərrüatı barədə informasiya verilmir.

