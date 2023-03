Türkiyə müxalifəti çalxalanır - “Masa dağıldı”

Türkiyə müxalifəti prezident seçkiləri üçün namizədin müəyyənləşdirilməsi məsələsində razılığa gələ bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İyi” partiyasının sədri Meral Akşener açıqlama verib. O bildirib ki, “6-lı masa”dakı 5 partiya CHP-nin sədri Kamal Kılıçdaroğlunu dəstəkləyib. “İyi” partiya isə Əkrəm İmamoğlu və ya Mənsur Yavaşın namizədliyini dəstəkləyir. Ankara və İstanbul bələdiyyəsinin sədrlərinə çağırış edən Akşener onları namizəd olmağa dəvət edib.

Qeyd edək ki, İstanbulun bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlu namizəd olmayacağını açıqlamışdı.

