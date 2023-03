Hacıqabul seysmik zonada yerləşən rayonumuzdur. Gün ərzində baş verən zəlzələlərdə narahatlığa səbəb olacaq heç nə yoxdur. Bölgədə güclü zəlzələ gözlənilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri axar.az-a açıqlamasında AMEA nəzdindəki Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyib.

Qeyd edək ki, bu gün Hacıqabul ərazisində 5 zəlzələ baş verib.

