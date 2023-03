Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bağlanış oyununda "Neftçi" "Turan Tovuz"u qəbul edib. Görüş "ağ-qaralar"ın 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Oyundan sonra "Bakcell Arena"da maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, məğlub olan tərəfin azarkeşləri oyunçuları alqışlarla tribunaya tərəf səsləyib.

Həmin anları təqdim edirik:

