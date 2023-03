İranda daha altı nəfər edam hökmünə məhkum edilib

İranın Əhvaz şəhərinin İnqilab Məhkəməsi “Əhvazın Azadlığı Uğrunda Ərəb Hərəkatı”nın altı silahlısını ölüm cəzasına məhkum edib.

Metbuat.az Tasnim-ə istinadən xəbər verir ki, onlar Bəsic silahlılarının iki döyüşçüsü, həmçinin bir polis və bir əsgəri öldürməkdə təqsirli biliniblər.

İranda terror təşkilatı kimi tanınan “Əhvazın Azadlığı Uğrunda Ərəb Hərəkatı” 1999-cu ildən Xuzistan əyalətində fəaliyyət göstərir. Onun üzvləri Xuzistan əyalətinin İrandan ayrılaraq orada ərəb dövləti yaradılmasını istəyirlər

