ABŞ-nin Ankaradakı səfiri Jeff Flake Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb 4 mart tarixində ABŞ Baş Qərargah rəisi Mark Millinin Suriyanın şimal-şərqinə səfəri ilə bağlıdır.

Türkiyə XİN səfərlə bağlı ABŞ səfirindən izahat istəyib.

