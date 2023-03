İranda şagirdlərin zəhərlənməsi ilə bağlı dəhşətli STATİSTİKA

Qərbi Azərbaycan əyalətinin Sənəndəc şəhərində bir neçə məktəbə kimyəvi hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azad İran” teleqram kanalında məlumat verilib.

Bildirilib ki, xüsusilə, Duşan qəsəbə ibtidai məktəbi və Şahed məktəbində şagirdlər zəhərləniblər.

Qeyd edək ki, İranda bu günədək 5 000 şagird zəhərlənib. İran parlamentinin məktəblilərin zəhərlənməsinin səbəbini tapmaqla bağlı yaratdığı faktaraşdırıcı qrupunun üzvü Asefəri bildirib ki, bu günə kimi 330 məktəbdə 5 000 şagird zəhərlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.