Şimali Koreya Sarı və Yapon dənizlərinə ballistik raketlər atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV yazıb.

Raketlərin qısamənzilli olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, Şimali Koreya sözügedən dənizlərə sonuncu dəfə ötən ilin noyabr ayında ballistik raket atmışdı.

