Sabiq Baş nazir, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseynin həyat yoldaşı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Allah rəhmət eləsin!

