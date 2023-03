Xərçəngdən əziyyət çəkən Fidan Əliyevanın köməyimizə ehtiyacı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 uşaq anası Fidan illərdir ki, xərçənglə mübarizə aparır. Artıq ailəsinin maddi durumu xərcləri qarşılamağa yetmir. Həkimlərin dediyinə görə doğru və davamlı müalicə ilə bu xəstəliyə qalib gələ bilər.

Gəlin, az çox demədən Fidanı qurtarmaq üçün səfərbər olaq.

Yardım etmək istəyənlər aşağıdakı linkə daxil olaraq köməklik göstərə bilərlər:

Fundraiser by Zeyneb Aliyeva : 3 uşaq anası Fidanı xilas edək (gofundme.com)

