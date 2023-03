Manaf Ağayevin oğlu həbs edildi - TƏFƏRRÜAT

Müğənni Manaf Ağayevin oğlu həbs edilib.

Metbuat.az APA-ya istinanadə xəbər verir ki, Müşviq Ağayev idarəetməsində olan retro avtomobillə Bayraq Meydanının yaxınlığında yol patrul xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Ona Səbail Rayon Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları sərxoş halda sükan arxasına əyləşmənəyi tövsiyyə edib.

Lakin Müşviq yol polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib.

Daha sonra post patrul xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə gəlib.

Onlar Müşviq Ağayevi polis bölməsinə aparıb. Məlum olubki, Müşviq Ağayev ağır dərəcəli sərxoşdur.

Onun barəsində 5 sutkalıq həbs-qətimkan tədbiri seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.