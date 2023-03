"Togg"un satış qiyməti BƏLLİ OLDU

Türkiyənin yerli istehsalı olan "Togg" elektromobilinin satış qiyməti bəlli olub.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, başlanğın model 85,384 manatdan ( 953 min TL) başlayır, 915,264 manatadək (1 milyon 215 min TL) davam edir.

Xatırladaq ki, Türkiyənin yerli avtomobili "Togg"un Gəmlikdəki zavodu ötən ilin 29 oktyabrında açılıb. Zavodun açılışı ilə yerli avtomobilin kütləvi istehsalı prosesi başlanıb.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan xanımı Əminə Ərdoğanla birlikdə "Togg" elektromobilini sınaqdan keçirib. Dövlət başçısı "Gemlik" zavodunun işçiləri qarşısında çıxışı zamanı bildirib ki, il ərzində 175 min avtomobil istehsal olunacaq, 2030-cu ilə qədər istehsal 1 milyonu ötəcək.

