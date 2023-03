Bu gün Bakının Səbail rayonunun Neftçilər prospekti, Əziz Əliyev və Zərifə Əliyeva küçələri, eləcə də İçərişəhər ərazisinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyət olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərsu" ASC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, buna səbəb magistral su kəmərində təmir-bərpa işlərinin aparılmasıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.