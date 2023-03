Müqəddəs Azərbaycan bayrağı Təbrizin Eynalı dağında qaldırılıb.

Metbuat.az "Mouze" teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, həmin Eynalı dağı Təbrizin ən yüksək zirvəsidir.

