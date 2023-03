Rus model Kristina Pimenova 4 yaşında olarkən "Uşaqlar arasında dünyanın ən gözəl qızı" seçilmişdi.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hazırda 18 yaşı olan model son halı ilə sosial medianın diqqətini çəkib. İnstaqram hesabında milyonlarla izləyicisi olan Kristina Pimenovanın paylaşımları naraqla qarşılanır, minlərlə izləyicinin reaksiyasına səbəb olur.

Modelin fotolarını təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.