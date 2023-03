Vuqledar istiqamətinə komandanlıq edən rusiyalı general-polkovnik Rüstəm Muradovun Ukraynadakı Rusiya qoşunlarının “Şərq” qrupunun komandanı vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya hərbi dairələrinə yaxın teleqram kanallar məlumat yayıb.



Xatırladaq ki, 50 yaşlı hərbçi 2020-ci ilin noyabrından 2021-ci ilin sentyabrınadək Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandiri olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.