Ötən il ayrılan influenser Asya Aslanova və videoqraf Fuad İsmayılov instaqramda bir-birilərini yenidən izləməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər veirr ki, münasibətlərini rəsmi şəkildə sonlandırdıqdan sonra bir-birilərini izləmədən çıxaran eks-cütlüyün barışdığı iddia edilib.

Qeyd edək ki, Asya və Fuad 2018-ci ildə ilə qurub. Onların iki oğlan övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.