İsraildə davam edən ümumi tətil səbəbi ilə İsrailin Gürcüstandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin “Facebook” hesabında paylaşım edilib.

Qeyd olunub ki, İsrailin Histadrut həmkarlar ittifaqının elan etdiyi ümumi tətillə əlaqədar İsrailin Tbilisidəki səfirliyi bu gündən növbəti xəbərdarlığa qədər fəaliyyətini dayandırır.

Tətil dövründə konsulluq xidmətlərinin göstərilməyəcəyi vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.