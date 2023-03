Ukrayna Portuqaliyadan "Leopard - 2" aldı

Ukrayna Portuqaliyadan üç "Leopard 2 A6" tankı alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

"Portuqaliyanın hədiyyə etdiyi üç "Leopard 2 A6" tankı artıq Ukraynadadır", - nazirliyin Twitter səhifəsində yerləşdirilən yazıda deyilir.

Qeyd edək ki, martın 8-də Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius açıqlamasında bildirib ki, bu ay Kiyev Berlin və Lissabondan 21 Leopard 2A6 tankı alacaq. Onlardan 18-i Almaniya tərəfindən təmin edilməlidir. Martın 27-də Almaniya kansleri Olaf Şolz isə qeyd edib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri artıq Almaniyadan 18 tank alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.