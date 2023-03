"Yeni Müsavat" Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu ötən gün yaşadığı evin qarşısında terrora məruz qalaz Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa ilə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, millət vəkili özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib.

Fazil Mustafa İrandan şübhələndiyini qeyd edib: "Versiya təqribi o olar. Mənim başqa düşmənim yoxdur".

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.