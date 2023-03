Xalq artisti, ictimai xadim Zeynəb Xanlarovanın yeni fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Saleh Bağırov onunla birlikdə çəkdirdiyi şəkli sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Aparıcı paylaşıma "Var olsun tarix yazan və tarixə yazılan sənətkar!" sözlərini əlavə edib.

